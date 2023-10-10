الأمم المتحدة: نزوح 200 ألف فلسطيني في غزة

غزة - (بي بي سي)

نزح ما لا يقل عن 200 ألف من سكان قطاع غزة فراراً بعد أن دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية منازلهم وخوفاً على حياتهم وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وقالت المنظمة إن معظم الفارين يلجؤون إلى مدارس الأونروا، والتي تعرضت اثنتان منها على الأقل لأضرار بسبب الغارات الجوية في المنطقة.

وأشارت في بيان لها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت إمدادات المياه وقطع سبل الوصول إلى الكهرباء والغذاء والوقود عن غزة، ما أدى إلى تقليص توفر المياه الصالحة للشرب، وهو ما يؤدي حتماً إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.