إعلان

BBC

بوتين: الحرب بين إسرائيل وفلسطين مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط

03:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، هي مثال على فشل أمريكا في الشرق الأوسط، حسبما أوردت فضائية سكاي نيوز عربية.

ويرى بوتين، اليوم الثلاثاء، أن إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

سوق مصراوى

فلاديمير بوتين إسرائيل فلسطين واشنطن

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market