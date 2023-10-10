بوتين: الحرب بين إسرائيل وفلسطين مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط
وكالات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، هي مثال على فشل أمريكا في الشرق الأوسط، حسبما أوردت فضائية سكاي نيوز عربية.
ويرى بوتين، اليوم الثلاثاء، أن إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري".
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.
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