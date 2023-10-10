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BBC

ردًا على استهداف المدنيين.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون وتل أبيب

03:39 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها قصفت مطار "بن غوريون" بالصواريخ ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

وكشفت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء في بيان مقتضب لها على قناتها بالتليجرام، قصف "تل أبيب" رداً على استهداف المدنيين.

وأمهلت المقاومة الفلسطينية، سكان مدينة عسقلان، مدة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمغادرتها.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، "ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر"

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية تل أبيب

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