بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة الكرامة في غزة بالفسفور المحرم دوليًّا

وكالات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليًّا شمال مدينة غزة، بحسب ما أوردته شبكة قدس الإخبارية.

عاجل| تغطية صحفية: الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة. pic.twitter.com/VaNKe0Dp3d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2023

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، قصف قطاع غزة، مستخدمًا قذائف الفسفور المحرم دوليًا خلال غاراته على قطاع غزة.

استهدف سلاح الجو لقوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ونقاط لحركة حماس في قطاع غزة.

فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، على إسرائيل، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على قطاع غزة، في عملية أطلق عليها السيوف الحديدة.