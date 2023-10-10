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BBC

بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة الكرامة في غزة بالفسفور المحرم دوليًّا

03:27 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليًّا شمال مدينة غزة، بحسب ما أوردته شبكة قدس الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، قصف قطاع غزة، مستخدمًا قذائف الفسفور المحرم دوليًا خلال غاراته على قطاع غزة.

استهدف سلاح الجو لقوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ونقاط لحركة حماس في قطاع غزة.

فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، على إسرائيل، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على قطاع غزة، في عملية أطلق عليها السيوف الحديدة.

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