المقاومة الفلسطينية تمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساءً لمغادرتها

وكالات

أمهلت المقاومة الفلسطينية، سكان مدينة عسقلان، مدة حتى الخامسة بالتوقيت المحلي لمغادرتها.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، "ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر"

وحذرت الأمم المتحدة،، من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الرابع على قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 187 ألفا و518 شخصًا، ومن المتوقع أن تتزايد أكثر.

وبحسب التقرير، يلجأ أكثر من 137 ألفا و427 من النازحين إلى 83 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ.

وذكر التقرير أنه منذ بدء تصعيد الأعمال القتالية، تعرضت أربع مدارس وثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة لأضرار.

وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 41 ألف نازح داخليًا، دمرت منازلهم أو تضررت، في وقت أصدرت فيه القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة الوسطى من غزة وفي خان يونس، مما قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص الذين طُلب منهم الانتقال إلى وسط مدينة غزة وسط الأعمال العدائية المستمرة.

واستمرت الغارات الجوية والقصف البري الإسرائيلي خلال الليل وصباح اليوم لليوم الثالث على التوالي فيما دمار البنية التحتية والشوارع أعاق حركة الدفاع المدني والفرق الطبية للوصول إلى الضحايا.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.