استشهاد صحفية فلسطينية وزوجها وأطفالها الثلاثة بقصف إسرائيلي استهدف منزلها

وكالات

استشهدت الصحفية الفلسطينية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهما في مخيم جباليا، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 8 صحفيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ردًا على عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن سبعة صحفيين فلسطينيين استشهدوا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي .

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن ثلاثة صحفيين ارتقوا صباح اليوم جراء استهدافهم من طائرات إسرائيلية أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة.

واعتبر البيان أن "جريمة الاحتلال بحق الصحفيين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك".

وجدد البيان التحذير من نوايا الاحتلال الإسرائيلي "العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بعد إخطارها بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولة تغييب الحقيقة التي ينقلونها".