الصحة العالمية تطالب بفتح ممر إنساني إلى غزة

جنيف - (د ب أ)

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني، لتزويد المدنيين في قطاع غزة بالضروريات الأساسية، حيث قالت إن إمداداتها في القطاع قد نفدت.

وحذر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف من أن المستشفيات ستكون غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة للمصابين بدون تلقي المزيد من الدعم.

وأوضح أنه بحلول بعد ظهر أمس الاثنين، كانت هناك 13 عيادة في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، تعرضت للقصف من جانب الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية، مضيفا أن المرافق الصحية يجب حمايتها من الهجمات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن هناك ستة من العاملين ضمن الأطقم الطبية في غزة، استشهدوا، كما أصيب أربعة آخرون.

أما من ناحية الاحتلال الإسرائيلي، فقد قُتل أحد المسعفين في الهجمات متعددة الجوانب التي أطلقتها شنتها حركة حماس يوم السبت الماضي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب وردت بهجمات مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية"، أسفرت عن استشهاد المئات في غزة. وأصيب آلاف الأشخاص من الجانبين.

واستشهد نحو 788 فلسطيني وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف أخرين بجروح منذ يوم السبت الماضي جراء شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس.