روسيا تكذب تصريحات زيلينسكي حول إِشعال حرب في الشرق الأوسط

موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لوسائل الإعلام، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا تريد إشعال حرب في الشرق الأوسط لا أساس لها من الصحة.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تعليق الكرملين على ادعاءات الرئيس الأوكراني بأن هدف روسيا المزعوم هو إشعال حرب في الشرق الأوسط، "ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

واتهم زيلينسكي روسيا بأنها تريد حاليا إشعال حرب في الشرق الأوسط بالإضافة إلى غزوها لبلاده.

وقال زيلينسكي، في بيان تمت مشاركته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين، "وفقا للمعلومات المتاحة- وهي معلومات واضحة للغاية- فإن روسيا مهتمة بإشعال حرب في الشرق الأوسط، بحيث يمكن لمصدر جديد للألم والمعاناة أن يقوض وحدة العالم، ويزيد من الخلاف والتناقضات، وبالتالي يساعد روسيا على تدمير الحرية في أوروبا".

بالإضافة إلى ذلك، حذر زيلينسكي من خطر نشوب حرب عالمية في رسالته المصورة المسائية التي بثت في كييف.

وقال زيلينسكي إن "الحروب العالمية في الماضي بدأت باعتداءات محلية" في إشارة إلى عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ولم يوضح ما هي المعلومات التي لديه عن اهتمام روسيا باندلاع حريق في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي، وهو نفسه له جذور يهودية "نرى الإيرانيون أصدقاء موسكو يدعمون علنا أولئك الذين هاجموا إسرائيل"، كما اتهم الدعاية الروسية المقربة من الكرملين بالشماتة في العنف ضد إسرائيل.

وأضاف زيلينسكي "وكل هذا يمثل تهديدا أكبر بكثير مما يتصوره العالم حاليا".

واتهم زيلينسكي إيران مرارا بدعم "الإرهاب الروسي" بطائرات مسيرة وأسلحة أخرى في أعقاب حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "أنا ممتن لجميع القادة والدول الذين يدركون الآن تماما الخطر ومستعدون للعمل معا لإبقاء الوضع تحت السيطرة، لمنع الرعاة الواضحين للإرهاب من التدخل الأوسع".

وكرر الرئيس الأوكراني أمس الاثنين إدانته للعملية التي شنتها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي.