إسرائيل تسلح متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة

تل أبيب - (ا ف ب)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) إن إسرائيل ستوزع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع 4 آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن 6 آلاف أخرى. وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضًا بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

هذا وتستمر الثلاثاء الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 704 شهيدًا فيما قتل أكثر من 800 إسرائيلي.