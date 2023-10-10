توقعات بهجوم بري.. جيش الاحتلال يعلن نشر 35 كتيبة على حدود غزة
تل أبيب - (بي بي سي)
قال المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إن جيش الاحتلال "يقوم ببناء البنية التحتية للعمليات العسكرية المستقبلية"، وإن 35 كتيبة نشرت على الحدود مع غزة.
وعادة ما تتكوّن الكتيبة من مئات الجنود.
ومن المتوقع أن يشن الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، بعد عملية حماس غير المسبوقة التي وقعت يوم السبت.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إن الغارات الجوية على غزة، التي قتلت مئات المدنيين الفلسطينيين، كانت "مجرد البداية".
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