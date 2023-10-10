حرب غزة.. بلينكن يناقش مع كوهين الدعم الأمريكي لإسرائيل
واشنطن - (بي بي سي)
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وجاء في بيان بشأن المكالمة بين الدبلوماسيين أن بلينكن "أكد مجددا جهودنا لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".
وأكد الرئيس جو بايدن يوم الاثنين مقتل 11 أمريكيا على الأقل في هجمات حماس، وقال إنه "سيواصل التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وشعبها".
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