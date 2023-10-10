إيران: الاحتلال الإسرائيلي تلقى هزيمة لا يمكن ترميمها
طهران - (د ب أ)
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن " الكيان الصهيوني الغاصب تلقى هزيمة على المستوى العسكري والاستخباراتي".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن المرشد أدلى بهذه التصريحات أثناء حضوره مراسم تخرج طلاب ضباط جامعات القوات المسلحة في جامعة الإمام علي العسكرية.
ونقلت الوكالة عن خامنئي القول " الكيان الصهيوني الغاصب تلقى هزيمة لا يمكن ترميمها على المستوى العسكري والاستخباراتي".
وأضاف" الجميع قال عن ذلك هزيمة، وأؤكد أنه لا يمكن ترميمها، لقد تمكن هذا الزلزال من تدمير بعض الهياكل الرئيسية لحكم الكيان الغاصب".
وقال "اعموا الكيان وبعض أفراد الكيان الغاصب أطلقوا تخرصات في اليومين أو الثلاثة الماضيين وما زالوا مستمرين.
ونفى وقوف إيران وراء خطوات المقاومة قائلا "هم مخطئون في أن إيران الإسلامية وراء هذه الخطوة"، لكنه اكد عن دفاع طهران عن فلسطين ونضالاتها.
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