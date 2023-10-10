إسماعيل هنية: ملف الأسرى الإسرائيليين لن يفتح إلا بثمن تقبله المقاومة

غزة - (د ب أ)

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، بأن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة ضد الاحتلال منذ يوم السبت الماضي هي "معركة فلسطينية القرار والتنفيذ".

وقال هنية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن "هذا لا يقلل من قناعتنا بوجوب المشاركة والدخول في هذه المعركة من كل أبناء أمتنا، وفي مقدمتها قوى المقاومة".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة "أثبت من جديد أنه على مستوى معركة طوفان الأقصى التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية".

واعتبر هنية أن عملية "الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة طوفان الأقصى".

وفي ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، ذكر هنية أنه تم إبلاغ كل الجهات أن هذا الملف "لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".

وأطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.