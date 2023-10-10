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الأمم المتحدة: القانون الإنساني الدولي يحظر الحصار الكامل لقطاع غزة

01:26 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

مفوضية الأمم المتّحدة

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نيويورك - (ا ف ب)

أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

هذا وتستمر الثلاثاء الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 704 شهيدًا فيما قتل أكثر من 800 إسرائيلي.

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