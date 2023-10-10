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مسؤول فلسطيني: نجري اتصالات مع كل قادة العالم لوقف نزيف الدماء في غزة

01:24 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

منظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - (د ب أ)

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن اتصالات مكثفة لوقف "شلال الدم النازف" في قطاع غزة.

وصرح الشيخ في بيان بأن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، تجري اتصالات مكثفة مع كل زعماء العالم، لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة فورا".

وذكر الشيخ أن الاتصالات "جارية لوقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية طالبت بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

واستشهد نحو 700 فلسطيني وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف أخرين بجروح منذ يوم السبت الماضي جراء شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس تحت اسم "طوفان الأقصى".

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منظمة التحرير الفلسطينية غزة الرئيس محمود عباس وقف الحرب الإسرائيلية طوفان الأقصى

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