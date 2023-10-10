خامنئي: من يربطون بين إيران وهجوم حماس على إسرائيل مخطئون
طهران - (ا ف ب)
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء إن طهران غير منخرطة في الهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية واستخباراتية "لا يمكن جبرها" لإسرائيل.
وتستمر الثلاثاء الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 704 شهيدًا فيما قتل أكثر من 800 إسرائيلي.
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