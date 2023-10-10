الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تجميد المساعدات للفلسطينيين بسبب هجوم حماس

بروكسل - (ا ف ب)



تراجع الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، بعد أن شكت دول الاتحاد الأوروبي من تجاوز المفوضية الأوروبية الحدود.

وبدأ الارتباك بعد أن قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إن المفوضية تضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار)، قيد المراجعة.

وفي منشور على موقع إكس، قال فارهيلي، وهو مجري، إن جميع المدفوعات "علقت على الفور".

وبعد أكثر من خمس ساعات من منشور فارهيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المفوضية بيانا، أكدت فيه أنها بدأت مراجعة عاجلة للمساعدات، لكنها أعلنت أيضا أنه "نظرا لعدم وجود مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات".

بدوره، قال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية الثلاثاء إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.