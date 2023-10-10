استشهاد 7 صحفيين فلسطينيين جراء غارات الاحتلال على غزة

غزة - (د ب أ)

صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن سبعة صحفيين فلسطينيين استشهدوا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي .

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن ثلاثة صحفيين ارتقوا صباح اليوم جراء استهدافهم من طائرات إسرائيلية أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة.

واعتبر البيان أن "جريمة الاحتلال بحق الصحفيين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك".

وجدد البيان التحذير من نوايا الاحتلال الإسرائيلي "العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بعد إخطارها بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولة تغييب الحقيقة التي ينقلونها".