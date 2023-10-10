الاحتلال الإسرائيلي يصدق على استدعاء 360 ألف من قوات الاحتياط

تل أبيب - (د ب أ)

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على استدعاء 360 ألف فرد احتياط إضافي، وهو ضعف عدد الجنود المنتشرين حاليا، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وستقوم القوات الجوية بإرسال طائرات إلى مواقع في أوروبا لنقل الإسرائيليين الذين يخدمون ضمن قوات الاحتياط العسكرية، والذين يحاولون العودة والانضمام إلى أعمال القتال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزارة الخارجية تقوم بتنسيق الجهود بهذا الشأن مع الجيش.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أكد أمس الاثنين اعتزام بلاده تعبئة نحو 300 ألف فرد احتياط، ردا على الهجوم الواسع الذي شنه حركات المقاومة من غزة. ووصف الجيش عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة حماس هجوم مباغت من عدة جوانب ضد الاحتلال تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت الاحتلال حالة الحرب ورد بغارات عنيفة مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية" أسفرت عن استشهاد المئات في غزة. وأصيب آلاف الأشخاص من الجانبين.