فلسطين تطالب بتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى غزة

رام الله - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الامدادات عن قطاع غزة بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود.

وحسب بيان الوزارة فإن قرار الاحتلال الإٍسرائيلي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني و"اتفاقيات جنيف ودولة الاحتلال".



واستنكرت الوزارة تفاخر عدد من وزراء الاحتلال بـ "هذه المواقف العنصرية في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤولياتها في وقف "العدوان على شعبنا فوراً ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية" إلى غزة.

وأعلنت الاحتلال أمس فرض حصار كامل على قطاع غزة ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الأساسية مع مواصلتها شن ضربات جوية مكثفة على القطاع لليوم الرابع على التوالي.