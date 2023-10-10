ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 700 شهيد

غزة - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 700 شخص، اليوم الثلاثاء، وذلك مع استمرار غارات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي من أعنف جولة قتال بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء ارتفع إلى 704 شخص ارتقوا بفعل غارات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ورصاص قواته في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد صحفيين اثنين خلال تغطيتهما في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، فيما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء جراء قصف استهدف منزل شمال القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف نحو 200 هدف في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأطلقت حركة حماس هجوما غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي القريبة من غلاف غزة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.