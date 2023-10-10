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BBC

جيش الاحتلال يزعم عثوره على 1500 جثة لمقاتلي حماس

10:40 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول غزة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيل المضادة ارتفع إلى 687 شخصًا.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة" مضيفًا أن قوات الأمن "استعادت نوعًا ما السيطرة على الحدود" مع غزة

وتستمر الثلاثاء الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 687 شهيدًا فيما قتل أكثر من 800 إسرائيلي.

هذا المحتوى من

AFP

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