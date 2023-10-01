ردا على هجوم أنقرة.. تركيا تشن غارات جوية على شمال العراق

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، شن غارات جوية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لافتة إلى تدمير 20 هدفا إثر استهداف معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره، بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن في أنقرة.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأحد إنه "تم شن غارات جوية ضد إرهابيي بي كا كا [حزب العمال الكردستاني]، وتدمير 20 معقلا في متينا وهاكورك وقنديل وكاره، شمالي العراق".

وتبنى حزب العمال الكردستاني، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية كردية.

ويعتبر التفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة منذ عام 2016، وجاء في اليوم الذي يحضر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان على مسافة كيلومتر واحد من موقع الهجوم.

وأكد أردوغان أمام البرلمان، في وقت لاحق، أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً".