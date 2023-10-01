تونس تدين بشدة العملية الإرهابية في تركيا
تونس - (د ب أ):
ادانت تونس بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت اليوم الأحد مقر مديرية الأمن التابع لوزارة الداخلية التركية.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية رفض تونس "المبدئي والقاطع لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف"، ودعوتها "إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها من جذورها في كل أنحاء العالم".
وأعلنت وزارة الخارجية "تضامن تونس مع تركيا الشقيقة".
وقال مسؤولون في تركيا إن "إرهابيين" اثنين حاولا دخول مبنى وزارة الداخلية قبل أن يفجر أحدهما نفسه أمام المدخل، بينما قتل الآخر بطلق ناري في الرأس.
وذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.
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