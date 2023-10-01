وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب
ميونخ - (د ب أ):
دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجددا إلى ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال فعالية انتخابية لحزب الخضر في ولاية بافاريا، قالت الرئيسة السابقة للحزب اليوم الأحد إن من واجب ألمانيا هو " أن تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عندما تنتهي هذه الحرب المخيفة في نهاية المطاف".
وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأن توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي مسألة في يد ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا كانت قدمت طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الثامن والعشرين من شباط/فبراير 2022 أي بعد أربعة أيام من بدء الغزو الروسي لأراضيها.
وكانت أوكرانيا حصلت على صفة مرشح للانضمام للتكتل في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو من العام الماضي.
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