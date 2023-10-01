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BBC

حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

07:11 م الأحد 01 أكتوبر 2023

أرشيفية

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وكالات:
تبنى حزب العمال الكردستاني، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية كردية.
ويعتبر التفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة منذ عام 2016، وجاء في اليوم الذي يحضر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان على مسافة كيلومتر واحد من موقع الهجوم.
وأكد أردوغان أمام البرلمان، في وقت لاحق، أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً".

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