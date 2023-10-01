هجوم الكتروني يعطل موقع العائلة الملكية البريطانية على الانترنت
لندن - (د ب أ):
تعطل بشكل مؤقت الموقع الالكتروني للعائلة الملكية البريطانية جراء هجوم الكتروني تعرض له اليوم الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بقصر باكنجهام.
وكان وجود العائلة الملكية على الانترنت، الهدف من الهجوم بقطع الخدمة، حيث استهدفت خلاله طلبات من أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر للدخول على الموقع الالكتروني في محاولة لتعطيله.
وقالت المصادر إن الهجوم، الذي جرى في الصباح، تم صده بنجاح من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات، وكان موقع "رويال دوت يو كيه" متاحا للدخول عليه مجددا بعد الظهر مباشرة.
ووفقا للمصادر، لم يقع الموقع ولا محتوياته تحت السيطرة التامة للمهاجمين. ولم تتضح في البداية، الجهة التي يمكن أن تكون وراء ذلك الهجوم الالكتروني.
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