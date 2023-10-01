إعلان

BBC

هجوم الكتروني يعطل موقع العائلة الملكية البريطانية على الانترنت

06:46 م الأحد 01 أكتوبر 2023

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا يلوحان بالسلام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ):

تعطل بشكل مؤقت الموقع الالكتروني للعائلة الملكية البريطانية جراء هجوم الكتروني تعرض له اليوم الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بقصر باكنجهام.

وكان وجود العائلة الملكية على الانترنت، الهدف من الهجوم بقطع الخدمة، حيث استهدفت خلاله طلبات من أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر للدخول على الموقع الالكتروني في محاولة لتعطيله.

وقالت المصادر إن الهجوم، الذي جرى في الصباح، تم صده بنجاح من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات، وكان موقع "رويال دوت يو كيه" متاحا للدخول عليه مجددا بعد الظهر مباشرة.

ووفقا للمصادر، لم يقع الموقع ولا محتوياته تحت السيطرة التامة للمهاجمين. ولم تتضح في البداية، الجهة التي يمكن أن تكون وراء ذلك الهجوم الالكتروني.

سوق مصراوى

موقع العائلة الملكية هجوم الكتروني بريطانيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market