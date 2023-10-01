موقع لرصد حركة الملاحة يظهر إبحار 3 سفن من موانئ أوكرانية عبر "الممر الإنساني"

كييف - (ا ف ب)

كشفت قاعدة بيانات موقع مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية على البحر الأسود الأحد بعد التحميل، وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف "ممرا إنسانيا" مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية. هذا، وكانت موسكو قد انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض الحصار على الموانئ بداعي تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها.

غادرت ثلاث سفن موانئ أوكرانية الأحد على البحر الأسود بعد تحميل بضاعتها، وفق ما أظهرت قاعدة بيانات موقع مارين ترافيك المختص في رصد الحركة الملاحية .

هذا، وكان نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف قد أفاد الشهر الماضي أن ثلاث سفن كانت في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

وكان من المقرر أيضا أن تقوم ناقلات البضائع العملاقة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا بنقل 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة لاستخدام إمدادات الغذاء العالمية للابتزاز.

ومن جهتها فندت موسكو الأمر وقالت إن أسلحة يمكن أن تأتي عبر الموانئ.

وكان قد تم إعادة فتح الموانئ في يوليو 2022، وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة.

ولكن انسحبت موسكو من الاتفاق لاحقا وأعادت فرض الحصار على الموانئ قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.