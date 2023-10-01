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BBC

الجزائر تدين استهداف وزارة الداخلية التركية

03:51 م الأحد 01 أكتوبر 2023

وزارة الداخلية التركية

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الجزائر - (د ب أ)

أدانت الجزائر بشدة " الهجوم الإرهابي الآثم" الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الجزائر تؤكد مجددا تضامنها الكامل مع تركيا، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

كما دعت الجزائر إلى "ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول".

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