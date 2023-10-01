حريق نينوى.. لجنة تحقيق توصي بإعفاء مسؤولين محليين من وظائفهم

بغداد - (بي بي سي)



أوصت لجنة التحقيق في الحريق الهائل الذي اندلع خلال حفل زفاف شهدته قاعة للأعراس بقضاء الحمدانية شمالي العراق الأسبوع الماضي، بإعفاء مدير بلدية القضاء، ومسؤولين محليين آخرين من مناصبهم، وذلك في سياق إعلانها عن نتائج التحقيقات التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وتشمل قائمة هؤلاء المسؤولين، مدير مركز الصيانة في قضاء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء في محافظة نينوى ومدير الدفاع المدني كذلك.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بحضور رئيسها اللواء سعد فالح كسار الدليمي، إن سبب الحادث يتمثل في وجود مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، في إشارة إلى الألعاب النارية التي استخُدِمَت خلال العرس.

وأوضحت أن صاحب القاعة يتحمل كامل المسؤولية عن الحريق، الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وأكد رئيس اللجنة أن الحريق أدى لمقتل 107 أشخاص، وجرح 82 آخرين.