استقرار الحالة الصحية للشرطيين المصابين في هجوم أنقرة
أنقرة - (د ب أ)
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أنه لا خطر على حياة عنصري الشرطة اللذين أصيبا في الهجوم الإرهابي الذي وقع بأنقرة صباح اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن قايا قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يستمر علاج عنصري الشرطة البطلين، عليم ريس ديميريل وأركان كاراتاش، اللذين أصيبا في محاولة الهجوم الإرهابي الغادرة التي وقعت أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية. ولله الحمد لا خطر على حياتهما".
وتابع قائلا: "سنواصل كفاحنا بكل عزيمة ضد الإرهاب والمتواطئين مع الإرهابيين وتجّار السموم والعصابات ومجموعات الجريمة المنظمة".
وكان إرهابيان وصلا صباح اليوم الأحد بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوما، بحسب وزير الداخلية.
ووفقا ليرلي قايا، فقد قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر.
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