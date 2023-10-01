الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية

عمّان - ( د ب أ )

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الأحد، مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة التركية أنقرة.

وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "تضامن المملكة مع الجمهورية التركية ، ورفضها واستنكارها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب، والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار"، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة إثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق نار أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.