إعلان

BBC

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية

02:30 م الأحد 01 أكتوبر 2023

الأردن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

عمّان - ( د ب أ )

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الأحد، مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة التركية أنقرة.

وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "تضامن المملكة مع الجمهورية التركية ، ورفضها واستنكارها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب، والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار"، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة إثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق نار أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

سوق مصراوى

الأردن عمّان العاصمة التركية الهجوم الإرهابي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى الأول من نوفمبر
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر.. جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن