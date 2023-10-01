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BBC

بعد وزير السياحة.. وزير الاتصالات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بالسعودية

02:20 م الأحد 01 أكتوبر 2023

وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي

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الرياض - (بي بي سي)

يتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي غدا الاثنين إلى السعودية، على رأس وفد إسرائيلي، وذلك لحضور مؤتمر للاتحاد البريدي العالمي.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، بعد زيارة وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى الرياض الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر نظمته منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.

ولا تقيم السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن الولايات المتحدة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

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شلومو كارعي وزير الاتصالات الإسرائيلي مؤتمر دولي وفد إسرائيلي مؤتمر للاتحاد البريدي العالمي

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