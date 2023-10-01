بعد وزير السياحة.. وزير الاتصالات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بالسعودية

الرياض - (بي بي سي)

يتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي غدا الاثنين إلى السعودية، على رأس وفد إسرائيلي، وذلك لحضور مؤتمر للاتحاد البريدي العالمي.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، بعد زيارة وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى الرياض الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر نظمته منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.

ولا تقيم السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن الولايات المتحدة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتطبيع العلاقات بين الجانبين.