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مسؤول سوداني يطمئن النازحين بالعودة إلى منازلهم في ولاية جنوب كردفان

01:26 م الأحد 01 أكتوبر 2023

نازحين سودانيين

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الخرطوم - (د ب أ )

أكد مسؤول سوداني عودة النازحين في ولاية جنوب كردفان إلى منازلهم وقراهم ومناطقهم الأصلية التي هجروها بسبب القصف العشوائي .

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد ، "طمأن والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم مواطني الولاية بالعودة لمنازلهم وقراهم ومناطقهم الأصلية التي هجروها بسبب الاعتداءات والقصف العشوائي من الحركة الشعبية جناح الحلو لمدينة كادقلي والمدن الأخرى".

وقال عبدالكريم إن "انتصارات القوات المسلحة التى أدت إلى الاستقرار وتوسعة الرقعة الأمنية يمكن حكومة الولاية من إعادة النازحين إلى منازلهم "، مضيفا أن حكومة الولاية تسعى إلى لملمة جراحات وآلام الناس وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن .

وأشاد عبد الكريم بـ "دور العاملين بالخدمة المدنية لتسيير دولاب العمل بصورة ممتازة عدا محلية واحدة ".

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