سول: لن يتم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

سول - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية لن يتم الاعتراف بها على الإطلاق كدولة نووية وأن حيازتها لأسلحة نووية سيعزز فحسب العقوبات من المجتمع الدولي.

وأصدر مسؤول بالوزارة التحذير اليوم الأحد، بعد يوم من إصدار وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون-هوي بيانا، زعم فيه أن امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية، هو عمل من أعمال ممارسة سيادتها، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن المجتمع الدولي يمنع بشكل واضح كوريا الشمالية من تطوير أسلحة نووية وصواريخ.

وتابع المسؤول أن كوريا الشمالية تواصل تطوير أسلحة نووية وصواريخ، مما يدمر حياة سكانها ويهدد السلام والاستقرار للمجتمع الدولي، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية.

وانتقد المسؤول بيونجيانج بسبب مواصلة الإدلاء بمزاعم زائفة لتبرير تطويرها لأسلحة نووية وصواريخ.

جاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد دبلوماسي كوري شمالي بارز مجلس الأمن الدولي بسبب عقد اجتماع مغلق لإدانة الخطوة الأخيرة من قبل كوريا الشمالية لترسيخ سياتها للقوة النووية في دستورها.

وكان قد تم ترسيخ هذه السياسة في القانون الكوري الشمالي من قبل أعضاء مجلس الشعب الأعلى ، وفقا لتقرير إعلامي رسمي يوم الخميس الماضي.

وتمت الموافقة على تعديل دستور كوريا الشمالية بالإجماع "لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال تطوير الأسلحة النووية بسرعة إلى مستوى أعلى" ، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.