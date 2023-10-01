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BBC

وزير الداخلية التركي: إرهابي أقدم على تفجير نفسه وتم استهدف آخر وسط أنقرة

10:33 ص الأحد 01 أكتوبر 2023

علي يرلي قايا

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وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن تحييد إرهابيين اثنين، صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت "العربية".

وقال قايا، تعليقًا على الانفجار الذي وقع قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية أنقرة، إن إرهابي أقدم على تفجير نفسه وتم استهدف الإرهابي الآخر وسط أنقرة.

وأكد إصابة اثنين من أفراد الأمن بجروح طفيفة في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في أنقرة.

وسمع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت العربية.

وعلى الفور عززت قوات الشرطة التركية من انتشارها في محيط البرلمان ووزارة الداخلية، وأغلقت قوات الأمن، الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.

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علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي تحييد إرهابيين هجوم أنقرة

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