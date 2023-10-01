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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام "عيد العرش"

10:17 ص الأحد 01 أكتوبر 2023

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - (د ب أ )

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الأحد، "عززت شرطة الاحتلال انتشارها الأمني في القدس المحتلة ومحيط الأقصى، ونشرت المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في المدينة وبلدتها القديمة، لتسهيل اقتحامات المستوطنين".

ونقلت الوكالة عن أحد العاملين في المسجد الأقصى قوله إن "أكثر من 246 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته"، موضحا أن "المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وعند باب السلسلة، كما أدوا طقوسًا وصلوات جماعية استفزازية أمام بابي الحديد والملك فيصل، وهم يحملون القرابين النباتية".

وأشار إلى أن "شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد، ومنعت الشبان من الدخول إليه، بحجة تأمين اقتحام المستوطنين".

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