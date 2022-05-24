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بدء اجتماع تحالف "كواد" بحضور بايدن في اليابان

08:17 ص الثلاثاء 24 مايو 2022
بدء اجتماع تحالف "كواد" بحضور بايدن في اليابان

بايدن

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طوكيو-(أ ش أ):

بدأ صباح اليوم الثلاثاء اجتماع التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية واليابان واستراليا والهند، وذلك في العاصمة اليابانية (طوكيو).

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التقى خلال الاجتماع مع رؤساء وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" والهند "ناريندرا مودي" واستراليا "أنتوني ألبانيزي".

وأضافت القناة أنه من المقرر أن يلتقي بايدن بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الهندي في وقت لاحق اليوم.

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