الأمن التونسي يضبط العشرات أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية إلى جانب ضبط العشرات من التونسيين والأفارقة أثناء محاولتهم التسلل خلسة عبر الحدود التونسية، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة المحرس تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدّول الإفريقية من أجل الدخول إلى البلاد التونسية بطريقة غير قانونية والإقامة غير شرعية، كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالكتف من ضبط 11 شخصًا كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي وحجزت لديهم مركب بحري مجهّز بمحرك.

كذلك احتفظ مركز الحرس البحري بمنطقة جرجيس بشخص من أجل مساعدة أشخاص على مغادرة الحدود التونسية خلسة، إلى جانب تمكن دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالميناء التجاري بحلق الوادي من ضبط 8 أشخاص بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأشارت الداخلية التونسية إلى أن وحدات المنطقة البحرية بالشمال تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بجهة رواد وضبط مركب بحري على متنه 9 مجتازين (من بينهم شخص مُفتش عنه) كما تم إلقاء القبض على صاحب المركب وطرف ثاني اللذان توليًا فيه البيع للمجموعة، وتم الاحتفاظ بـ6 اشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية حسب تعليمات النيابة العمومية.

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل من إحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط مركبين على متنها 17 مجتازًا، إلى جانب تمكن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية ووحدات تابعة لإقليم الحرس الوطني بنابل معززين بدورية تابعة للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالعوينة من ضبط 15 شخصًا (من بينهم شخصين مفتش عنهما من أجل تورطهم في قضايا حق عام) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي، فيما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بحيدرة من ضبط 10 أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة مجتازين للحدود الجزائرية التونسية خلسة.