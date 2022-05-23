السويد وفنلندا تؤكدان استمرار المحادثات مع تركيا بشأن انضمامهما للناتو



ستوكهولم - (د ب أ)

قالت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون اليوم الاثنين إن بلادها وفنلندا المرشحتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تواصلان المحادثات مع تركيا العضو في الحلف بشأن معارضتها لانضمامهما إليه.

وقالت أندرسون لوكالة أنباء "تي تي" السويدية: "إنه أمر جيد أن نتمكن من الاستمرار في هذا الحوار، لكنه سيستغرق بعض الوقت بالتأكيد".

وأضافت أندرسون أن المحادثات الثنائية والثلاثية ستستمر في المستقبل القريب في أعقاب "المحادثة الجيدة" التي أجرتها نهاية الأسبوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو قد أعرب في وقت سابق لشبكة "واي ال اي" عن تفاؤله بالتوصل إلى حل، لكنه أضاف أن هذا قد يستغرق بعض الوقت. واقترح هافيستو أن قمة الناتو في مدريد في نهاية حزيران/يونيو يمكن أن تكون نقطة مهمة في محادثات الانضمام.

وتتهم تركيا السويد بدعم "منظمات إرهابية" في إشارة إلى ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وكانت السويد وفنلندا وألمانيا قد حظرت صادرات الأسلحة إلى تركيا في أعقاب هجومها العسكري على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا في 2019 .