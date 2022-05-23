بعد نفيه منذ عامين.. ملك إسبانيا السابق يصل القصر الملكي للقاء ابنه

مدريد - (د ب ا)

وصل ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قصر زارزوِلا في مدريد اليوم الاثنين للقاء ابنه وخليفته الملك فيليب السادس في ختام زيارته الأولى لإسبانيا منذ نحو عامين.

ورحبت مجموعة من المهنئين ترحيبا حارا بخوان كارلوس البالغ من العمر 84 عامًا أثناء توجه السيارة التي تحمله إلى المقر الملكي الرسمي بعد فترة قصيرة من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) مثلما بثت شبكة " ار تي في إي".

وقد أمضى خوان كارلوس، الذي يعيش في المنفى في أبو ظبي، أول أربعة أيام منذ وصوله لإسبانيا يوم الخميس في مدينة سانخينخو في منطقة جاليسيا في شمال غرب البلاد، قبل أن يتوجه على متن طائرة خاصة إلى مدريد.

وقبل الزيارة وأثناء تحدثه بعد الفوز في سباق للزوارق مع طاقم على متن يخت بريبون للسباق، قال للصحفيين في سانخينخو إنه يتطلع للقاء ابنه.

ومن المقرر أن يعود خوان كارلوس إلى أبو ظبي بعد لقاء فيليب البالغ من العمر 54 عامًا والملكة ليتزيا البالغة من العمر 49 عامًا وأفراد أخرين من الأسرة الملكية في ختام زيارته التي تستمر لمدة خمسة أيام في إسبانيا.

وكان خوان كارلوس قد غادر إسبانيا إلى المنفى في الرابع من أغسطس 2020، وظهر لاحقا في أبو ظبي. وفي بداية مارس الماضي، بعد إسقاط جميع الاجراءات الجنائية المتعلقة بالمخالفات المالية، أعلن أنه ينوى البقاء في المنفى، ولكن سيزور إسبانيا من وقت لاخر.