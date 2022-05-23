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تأهب إسرائيلي تحسبا لرد إيراني على اغتيال قيادي بالحرس الثوري

02:53 م الإثنين 23 مايو 2022
تأهب إسرائيلي تحسبا لرد إيراني على اغتيال قيادي بالحرس الثوري

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن إسرائيل تأخذ في الحسبان إمكانية رد إيران على اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي يوم أمس.

وذكر التقرير أن "هناك حالة تأهب في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم".

وأفاد التقرير بأن خدائي كان المسؤول عن محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين إسرائيليين في كينيا وكولومبيا وقبرص وتركيا.

وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم بالثأر لدم القيادي بالحرس الثوري، وقال :"لا شك أن الاستكبار العالمي متورط في هذه الجريمة".

وكان عنصران يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عصر أمس الأحد على خدائي في طهران عند دخوله إلى منزله ما أدى إلى مقتله.

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