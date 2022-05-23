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بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا سجل رقما قياسيا

02:51 م الإثنين 23 مايو 2022
بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا سجل رقما قياسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

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موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا سجل رقما قياسيا العام الماضي، حيث بلغ حجم التبادل بين البلدين 38.5 مليار دولار من خلال التعامل بالعملات الوطنية.

واستعرض بوتين -خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي الروسية- بعض المؤشرات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة لم تؤثر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين أن اقتصاد روسيا يتجاوز بنجاح جميع العقوبات التي فرضها عليه الغرب.

من جانبه، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن نسبة البطالة تنخفض، والروبل يتعزز، وما تفعله الدول الغربية من عقوبات، يدفع البلدين لتقوية اقتصادهما.

وأشار إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ برامج استبدال الواردات، والتى لا يحتاج تنفيذها لاستثمارات ضخمة، لافتا إلى أن روسيا وبيلاروس ستحققان استقلاليتهما الاقتصادية والصناعية مثلما وفرتا استقلاليتهما فيما يتعلق بالشؤون الأمنية واحتياجات جيشهما المشترك.

وقال لوكاشينكو إن الدول الغربية أخطأت في تقييم إمكانيات وقدرات الشعب الروسي، الذي يمتلك سوقا كبيرا للتكنولوجيا والتقنيات الضخمة.

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