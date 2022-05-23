تحول كبير في تصريحات بايدن حول "جدري القردة" ومقارنته بجائحة كورونا

وكالات:

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه لا يتوقع أن يكون الانتشار الواسع لفيروس "جدري القردة" بنفس خطورة جائحة "كوفيد-19"، في تحول كبير بتصريحات له قبل يوم قال فيها إن على الناس أن تقلق من هذا الفيروس.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية، طوكيو: "لقد كان لدينا حالات من جدري القردة في الماضي، ولدينا لقاحات للتعامل معه".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "لا أعتقد أن خطره يرقى لمستوى الخطر الذي فرضه كوفيد-19"، لكنه دعا الناس إلى "الحذر".

وكان قد قال بايدن الأحد إن على الجميع أن يقلق جراء تفشي جدري القردة، وقال في تصريحات لسي إن إن: "لم يخبروني بمستوى الانتشار بعد، لكنه أمر يجب على الجميع أن يقلق حياله"، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "نحن نعمل بجد لمعرفة ما يجب فعله وما اللقاح الذي يجب أن يُستخدم، إذا كان هناك لقاح من الأساس، إنه أمر مثير للقلق لأنه إذا انتشر بشكل واسع فإن عواقبه ستكون كبيرة، حسبما قالوا لي".

وترصد مراكز السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها في أمريكا حاليا الإصابات بجدري القردة والحالات المحتملة في الولايات المتحدة، وكانت قد نشرت سي إن إن تقريرا يشير في وقت سابق إلى أن مسؤولي المراكز يعملون على تقييم حول فما إذا كان يجب توفير اللقاح المضاد للجدري للعاملين في القطاع الصحي الذين يعالحون مصابين بجدري القردة وأشخاص آخرين ربما يشكل المرض "خطرا كبيرا" عليهم.