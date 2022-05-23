أوكرانيا تقر بصعوبة "متزايدة" في دونباس

كييف- (ا ف ب):

يواجه الأوكرانيون وضعا "يزداد صعوبة" في دونباس حيث تقصف موسكو سيفيرودونيتسك في لوغانسك "على مدار الساعة"، فيما يصدر الحكم بحق جندي روسي الإثنين في كييف في أول محاكمة بقضية جرائم حرب.

وتشدد موسكو القصف على دونباس حيث تحشد بحسب حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف (شمال شرق) والقوات التي فرضت الحصار على ماريوبول (جنوب شرق) ومقاتلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين والقوات الشيشانية وتعزيزات استقدمت من سيبيريا وأقصى الشرق الروسي.

وقال غايداي على تطبيق تلغرام إن "كل القوات الروسية تحتشد في منطقتي لوغانسك ودونيتسك"، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على الأسلحة مع "تركيز كل شيء هنا" ولا سيما صواريخ إس-300 المضادة للطائرات وإس-400 المضادة للصواريخ.

وشدد غايداي على أن سيفيرودونيتسك التي تشكل نقطة محورية في معركة دونباس، تتعرض لنيران القوات الروسية "على مدار الساعة".

وأوضح "إنهم يستخدمون تكتيك الأرض المحروقة، يدمرون المدينة بشكل متعمد" من خلال القصف الجوي وقاذفات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والقصف على المباني من الدبابات.

وأعلن الجيش الأوكراني الأحد على فيسبوك مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين وإصابة ثمانية بجروح في قصف استهدف 45 بلدة في منطقة دونيتسك.

وتواجه سيفيرودونتسك المصير ذاته الذي حل بماريوبول، المدينة التي تحولت إلى خراب بعد أسابيع من الحصار، حيث باتت أحياء كاملة مجرد حطام وركام فيما المباني المتبقية تشهد على القصف المكثف بالصواريخ والقذائف.

وفر مئات آلاف السكان من المدينة وقُتل الكثيرون فيها من دون أن يكون من الممكن إحصاء أعدادهم حتى الآن.

- صدور الحكم -

تقول أنجيلا كوبيتسا (52 عاما)، وهي ممرضة أطفال سابقا التقتها وكالة فرانس برس خلال جولة للصحافة نظمتها وزارة الدفاع الروسية "أي أمل يبقى لي؟ ماذا أقول حين يكون منزلي مدمرا وحياتي مدمرة؟"

في كييف، يصدر الحكم الإثنين في أول محاكمة في قضية جرائم حرب، يتهم فيها جندي روسي عمره 21 عاما بقتل مدني في الـ62 من العمر.