مقتل شخص بالرصاص في قطار أنفاق في نيويورك

نيويورك - (د ب أ)

قالت الشرطة في نيويورك إن رجلا قتل بالرصاص صباح اليوم الأحد في قطار مترو أنفاق في حي لاور مانهاتن، في هجوم يعتقد المحققون أنه غير مبرر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن إدارة الشرطة أنه تم اطلاق الرصاص على صدر الضحية يبلغ من العمر 48 عامًا، الذي لم تحدد الشرطة اسمه، عند حوالي الساعة 40ر11 صباحًا، أثناء ركوبه قطار "كيو" المتجه شمالاً إلى محطة "قنال ستريت".

وقال مدير إدارة الشرطة، كينيث كوري إنه لم يكن هناك احتكاك بين الضحية والمهاجم قبل إطلاق النار، الذي وقع في العربة الأخيرة من القطار.

وقال كوري: "وفقا لشهود عيان، كان المشتبه به يسير ذهابا وإيابا في نفس عربة القطار، وبدون استفزاز، استل سلاحًا وأطلق النار على الضحية من مسافة قريبة حيث كان القطار يعبر جسر مانهاتن".

وقالت الشرطة إن ضباطا حاولوا إنعاش الضحية قبل وصول المسعفين، لكنه توفي بالمستشفى، مضيفة أنه لم يصب شخص آخر في الحادث.

يأتي الحادث بعد مرور سبعة أيام على مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمركز تجاري بمدينة بافالو في ولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أكده عمدة المدينة بيرون براون.