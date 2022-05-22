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الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات الأقصى

09:55 م الأحد 22 مايو 2022
الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات الأقصى

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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عمان - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف . ‏‎

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة. وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

هذا المحتوى من

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وزارة الخارجية الأردنية الأردن المسجد الأقصى

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