زيلينسكي ودراجي يبحثان هاتفيا التعاون العسكري بين أوكرانيا وإيطاليا

كييف - (أ ش أ):

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي لبحث التعاون العسكري بين البلدين.

وذكر زيلينسكي -في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أنه تواصل هاتفيا مع دراجي بمبادرة من الجانب الإيطالي، وبحثا خلال الاتصال التعاون العسكري وعدة قضايا أخرى.

وأضاف زيلينسكي أنه ناقش أيضا مع دراجي ضرورة تسريع الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وكذلك إلغاء حظر الموانئ الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه توجه بالشكر إلى إيطاليا على دعمها غير المشروط لأوكرانيا في محاولتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أوكرانيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، مطالبة بأن يتم فورا بدء إجراءات عملية الانضمام وإنهائها في أسرع وقت ممكن.