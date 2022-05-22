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انفجار في كابول أثناء إحياء ذكرى اغتيال قيادي في طالبان

07:21 م الأحد 22 مايو 2022
انفجار في كابول أثناء إحياء ذكرى اغتيال قيادي في طالبان

انفجار كابول

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كابول - (بي بي سي)

أفاد مسؤولون في حركة طالبان، التي تسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان، بانفجار قنبلة في العاصمة كابول، على مقربة من فعالية خاصة بهم نُظمت لإحياء ذكرى وفاة قيادي سابق في الحركة المتشددة، الملا أختر منصور الذي قُتل في 2016 في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في مقاطعة بلوشستان الباكستانية.

وبحسب ما ورد من أنباء في هذا السياق، فإن الفعالية جمعت مجموعة من أهم أعضاء الحركة وقد حاول المهاجم، الذي كان يقود دراجة نارية، الدخول إلى الفندق الذين اجتمعوا به لكن تم إيقافه عند نقطة تفتيش، فقام بتفجير المفرقعات الموجودة بحوزته.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص بينهم منفذه وإصابة عدد كبير آخر بجروح.

ووقعت في أفغانستان هجمات سابقة على هذه الشاكلة دائما ما كان ينسب تنفيذها لتنظيم داعش.

هذا المحتوى من

BBC

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