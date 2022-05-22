الرئيس الأمريكي يعلن وصول أطنان من حليب الأطفال إلى ولاية إنديانا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأحد/ وصول شحنة من حليب الأطفال إلى ولاية إنديانا الأمريكية على متن طائرات شحن عسكرية.

وقال بايدن في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن شحنة من حليب الأطفال في طريقها إلى ولاية إنديانا، وأضاف "يسعدني أن أخبركم أن الرحلة الأولى من عملية "فلاي فورمولا" محملة بأكثر من 31 طنا من حليب الأطفال على وشك الهبوط في إنديانا"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.

يذكر أن البيت الأبيض، قد أعلن فى وقت سابق، أن أولى الرحلات الجوية، التي ستنقل حليب الأطفال من أوروبا إلى أمريكا، ستصل نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الأطفال، في أزمة تثير قلق ملايين الآباء والأمهات في سائر أنحاء البلاد.