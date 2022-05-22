Masrawy logo white

إعلان

الرئيس الأمريكي يعلن وصول أطنان من حليب الأطفال إلى ولاية إنديانا

07:17 م الأحد 22 مايو 2022
الرئيس الأمريكي يعلن وصول أطنان من حليب الأطفال إلى ولاية إنديانا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأحد/ وصول شحنة من حليب الأطفال إلى ولاية إنديانا الأمريكية على متن طائرات شحن عسكرية.

وقال بايدن في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن شحنة من حليب الأطفال في طريقها إلى ولاية إنديانا، وأضاف "يسعدني أن أخبركم أن الرحلة الأولى من عملية "فلاي فورمولا" محملة بأكثر من 31 طنا من حليب الأطفال على وشك الهبوط في إنديانا"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.

يذكر أن البيت الأبيض، قد أعلن فى وقت سابق، أن أولى الرحلات الجوية، التي ستنقل حليب الأطفال من أوروبا إلى أمريكا، ستصل نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الأطفال، في أزمة تثير قلق ملايين الآباء والأمهات في سائر أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

Asha

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
جو بايدن الولايات المتحدة ولاية إنديانا الأمريكية

الخبر التالى:

انفجار في كابول أثناء إحياء ذكرى اغتيال قيادي في طالبان
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا